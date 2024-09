Giulia e Pierpaolo sulla crisi | Ci eravamo lasciati sembrava un addio

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 7 settembre 2024)Salemi da Silvia Toffanin, oltre ad aver svelato il sesso del bambino che aspetta daPretelli, ha parlato anche delladi coppia dello scorso anno. “La separazione a volte non è necessariamente un male, sai la famosa frase ‘capisci cosa ami di una persona solo quando la perdi‘?, ecco, separarsi nei momenti difficili secondo me è meglio che forzare la mano. Lì puoi comprendere e capire dove stai andando e cosa va migliorato. Abbiamo passato un paio di momenti importanti die mi vien da dire con grande dignità. Abbiamo sempre tutelato l’uno e l’altra, non abbiamo mai spettacolarizzato o strumentalizzato la. Non abbiamo la necessità e soprattutto perché nessuno dei due era convinto che la relazione fosse davvero terminata. Abbiamo avuto una grande pausa che è stata affettiva. Lìche il nostro rapporto fosse giunto al termine.