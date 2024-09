Giulia De Lellis commenta la sua giornata lavorativa ma alcune frasi non piacciono al pubblico e scatta la polemica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Fra le influencer più seguite,Deè anche fra le piùte: non sono piaciute, infatti,pronunciate in una stories su Instagram dalla Dein merito alla suaDe, il commento sulla suache non è piaciuto al web Ph: gossipetv.comUn’esternazione su Instagram fatta daDe, influencer da cinque milioni di follower, mentre quest’ultima usciva dal suo ufficio di Milano non è piaciuta al. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, si è lasciata andare a un commento sulla suache alcuni utenti, fra ironia e sarcasmo, hanno ritenuto essere poco opportuno.