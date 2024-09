Cosa ho ritrovato Maria Latella torna in Rai | lezione ai martiri in fuga da Viale Mazzini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) È passato un pò di tempo da quando la giornalistacalcava gli studi televisivi della Rai. Ma come cantava Venditti "certi amori fanni giri immensi e poi rino" E così "torno dopo tanti anni in Rai. Ho cominciato a Rai 3 nel '96 con la striscia 'Dalle venti alle venti'", ha annunciato la professionista alla presentazione di 'A casa di', in onda da martedì 10 settembre ogni settimana alle 23.20 su Rai3. "Quando mi è stato proposto dire, mi sono detta: 'quanto sarà cambiata la Rai?' Ma io ho trovato grandissime professionalità come allora. Certo, tutto è cambiato. Nel rivedermi allora mi è venuta tenerezza, ci vestivamo in modo terrificante, ma l'attenzione e la cura nel servizio pubblico è unica e straordinaria".