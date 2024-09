Conte rivoluziona il Napoli | prove di cambio modulo La nuova strategia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 7 settembre 2024) Antonioprepara una rivoluzione tattica per il. Dal 3-4-2-1 di Verona a un nuovo assetto per Cagliari. I nuovi acquisti offrono nuove possibilità . Ildi Antoniosi prepara a una metamorfosi tattica, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano descrive il cambiamento in atto: “Quand’è cominciata, a Verona, era una squadra: ma ora, e non è mica sfilata via un’era geologica, ne sta diventando già un’altra”. La trasformazione è rapida: “In quel pomeriggio torrido, divenuto insostenibile, gocce di sudore a perlare la fronte e la paura ad inghiottire chiunque, pure il volto improvvisamente smagrito di Antonio, c’era un(3-4-2-1): domenica 15 settembre a Cagliari, 28 giorni e tre partite dopo, rimanendo fedele alla propria natura, ne nascerà uno nuovo”.