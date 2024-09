Cina | conferenza sullo sviluppo dell’economia a bassa quota a Wuhu

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024), 07 set – (Xinhua) – Un visitatore si informa in merito a un drone per ispezioni durante un’esposizione della 2024 Low Altitude Economic Development Conference a, nella provincia cinese orientale dell’Anhui, il 6 settembre 2024. Un’esposizione che presenta veicoli aerei senza pilota, aerei con equipaggio, sistemi di gestione dello spazio aereo e altri innovativi prodotti ad alta tecnologia dell’industriae’ stata organizzata nella citta’ didurante l’attuale 2024 Low Altitude Economic Development Conference (LAEC). Come parte delladi tre giorni, l’esposizione mostra scenari di applicazione anei settori dei trasporti, della gestione urbana, dei soccorsi d’emergenza e in molti altri ambiti. (Xin) Agenzia Xinhua