Caserma vigili del fuoco a Fano si sblocca il progetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Siildella nuovadeidelda realizzare a Chiaruccia su un terreno di proprietà comunale: prevista la gara d’appalto entro la fine dell’anno e l’avvio del cantiere per febbraio 2025. Poi ci vorranno almeno due anni per la realizzazione della struttura: costo complessivo 4 milioni e mezzo di euro. Ieri mattina il via libera della giunta alla convenzione sottoscritta da Comune e Dipartimento deidel. Il passo successivo, previsto per la prossima settimana, è l’approvazione delda parte dei verificatori a cui seguirà l’ok definitivo del Ministero dell’Interno.