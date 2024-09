Cadimare colpo di mercato Arriva un ex professionista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Inizia oggi la stagione per le squadre di Prima categoria impegnate nella Coppa Liguria: ad aprire le danze è l’anticipo del girone R tra Brugnato e Casarza Ligure, in programma alle 18 al ’Colombo’ di Beverino (nel girone riposa il Segesta). Le altre partite delle squadre spezzine si disputeranno tutte domani. Intanto sempre in Prima categoria ilannuncia il tredicesimo tassello della sua campagna acquisti, che ha cambiato e rinforzato la squadra grazie al lavoro del nuovo direttore sportivo Guido Lorenzelli. E l’ultimo ingaggio dei bianconeri è un grande, che gli permette di fare un notevole salto di qualità. Ilsi assicura infatti le prestazioni dell’ex calciatoreChristian Monacizzo.