Yulia Naomi Bruschi chi è la concorrente nip del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il cast delsi arricchisce di una nuova figura che promette di far parlare:, un nome che chi bazzica tra Temptation Island e Love Island non avrà dimenticato facilmente. La cubana, già protagonista di intrecci televisivi, tornerà sotto i riflettori il 16 settembre 2024, quando il reality ripartirà con la sua diciottesima edizione. Una“nip”, ma non proprio sconosciuta L’annuncio ditra i concorrenti delè arrivato direttamente da Davide Maggio, un’istituzione del gossip televisivo. Ma c’è una nota interessante: la ragazza viene presentata come“nip” (cioè non famosa), anche se la sua presenza in tv, oltre ai suoi oltre 18.000 follower su Instagram, raccontano una storia diversa.