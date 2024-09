US Open 2024 oggi orari semifinali | programma Sinner-Draper e Fritz-Tiafoe dove vederle in tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) La giornata di, venerdì 6 settembre, agli USdi tennis sarà riservata alla finale di doppio femminile ed alledi doppio maschile: questi match si giocheranno tutti sull’Arthur Ashe Stadium e ad aprire ilsarà alle ore 18.00 italiane l’ultimo atto tra Kichenok/Ostapenko e Mladenovic/Zhang. La prima semifinale maschile si giocherà non prima delle ore 21.00 italiane: a scendere in campo sarà l’azzurro Jannik, numero 1 del seeding e del mondo, che sarà opposto alla testa di serie numero 25, il mancino britannico Jack. La seconda semifinale di singolare maschile, invece, si giocherà nella sessione serale, ed avrà inizio non prima dell’1.00 ora italiana: inil derby statunitense tra Taylor, numero 12 del tabellone, e Frances, accreditato della ventesima testa di serie.