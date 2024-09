Tromba d’aria a Torre Pedrera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una violentaieri pomeriggio si è abbattuta sui bagni 60 e 61 di. Venti secondi che hanno scaraventato via i lettini delle due spiagge e sradicato gli ombrelloni dalla sabbia. "Lasi è fatta largo tra i due alberghi di fronte alla spiaggia e intorno alle 16.30 si è scagliata sul 60 e 61 - spiega Gianluca Grossi, presidente del consorzio di-. Le spiagge vicine sono state risparmiate, il disastro è accaduto soltanto qui". Una manciata di secondi in cui sono stati ribaltati lettini, fatto volare via ombrelloni e distrutto i giochi di plastica per i bambini. L’arco d’ingresso al bagno 60 ’Amerigo’ è stato scaraventato a terra dalla furia del vento. In pochissimo tempo la spiaggia ha cambiato volto e la distesa di ombrelloni e brandine arancioni e verdi è volata via.