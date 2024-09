Tragedia a San Vittore | detenuto 18enne morto carbonizzato Indagato il compagno di cella

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Undi 18 anni di origini egiziane èla scorsa notte mentre si trovava nella suanel carcere milanese di San. Dalle prime ricostruzioni pare che l’incendio sarebbe stato appiccato dal ragazzo e dal suodi. A darne notizia è stato il sindacato della Polizia penitenziaria Uilpa. Le ipotesi sull’incendio Allo stato attuale si tende a escludere l’ipotesi del suicidio, per privilegiare quella del tragico esito di una protesta. Il giovane, secondo le prime informazioni, non era considerato a rischio suicidio. Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa Adnkronos, il ragazzo, al quale sarebbe stato riconosciuto un vizio totale di mente, si trovava inper rapina.ildidel ragazzoa SanIldiè rimasto illeso e non ha avuto bisogno di soccorsi particolari.