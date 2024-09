Tananai testo e significato di Ragni la nuova canzone

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 6 settembre 2024) Reduce da un’estate pazzesca che lo ha portato in giro per l’Italia a cantare Storie brevi insieme ad Annalisa,inizia settembre regalando ai fan un nuovo singolo. Il cantante ha pubblicato, unache riprende il percorso artistico iniziato con Veleno. Ecco. “”,delladiDue Sanremo, concerti gremiti di fan e una serie di pezzi impossibili da togliersi dalla testa.sta portando avanti la sua carriera musicale in modo impeccabile, entrando nel cuore delle persone non solo per via dei suoi testi, ma anche per l’umiltà e la simpatia che abbiamo imparato a conoscere dopo il suo ultimo posto a Sanremo 2022 che gli è valso qualcosa di molto più grande che un podio.