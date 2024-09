Scommesse 17 partite sospette in Germania | indagano le autorità competenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Leinsono al lavoro per fare chiarezza su 17di calcio, sospettate di essere state manipolate. A fare il punto della situazione è l’Hamburger Morgenpost, che racconta come – negli ultimi due anni – 17 incontri della 3a divisione, di due Leghe regionali e di alcune Leghe superiori potrebbero essere coinvolti in un giro di calcio. Apparentemente, le informazioni in merito ai risultati esatti di questesarebbero state vendute sul darknet – come si evince dalle cronologie delle chat -, permettendo agli acquirenti di ottenere vincite sicure. “Non abbiamo informazioni attendibili al riguardo, ma siamo in contatto con lee con il nostro partner di monitoraggio Genius Sports“, ha affermato la Dfb (Federcalcio tedesca), riporta Der Spiegel., 17inleSportFace.