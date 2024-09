Raid in un’abitazione nella notte rubati oggetti in oro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoFurtotrascorsa in abitazione a Pietrelcina in via San Francesco. I malviventi approfittando dell'assenza dei proprietari entravano in casa dopo aver rotto un infisso al piano terra di un bagno. Dopo essere entrati e aver messo a soqquadro la casa i malviventi rubavano monili in oro per un valore complessivo di circa 1500 euro. Sul posto intervenivano i Carabinieri per effettuare i rilievi.