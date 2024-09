Petrillo risponde a JK Rowling | Io senza vergogna? Lei in Harry Potter ha scritto che…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Sono lusingata che lasi sia scomodata per me ma non ho nemmeno letto. Mi hanno raccontato che nel suo libro proprio lei parla di uno sport dove non c’è genere e quindi mi aspettavo un altro comportamento da parte sua”.troppi giri di parole, Valentinaalle polemiche mosse nei giorni precedenti dalla scrittrice JK. Qualificatasi per le semifinali dei 200 metri ai Giochi paralimpici di Parigi, la velocista della categoria femminile T12 – prima atleta transessuale della storia a partecipare alle Paralimpiadi e ipovedente da quando aveva 14 anni a causa della sindrome di Stargardt – non è voluta rimanere in silenzio dopo le accuse mosse dalla famosa scrittrice britannica.