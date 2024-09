Manchester City Bernardo Silva | Calendario folle assurdo giocare ogni tre giorni per mesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Ilè completamente. Abbiamo appena ricevuto la notizia che avremo solo un giorno libero prima della partita di Coppa di Lega. Probabilmente giocheremotreper. È assolutamente“. Questo lo sfogo di, calciatore dele del Portogallo, che ai microfoni di Record ha criticato la programmazione a causa delle troppe (e ravvicinate) partite. “In Champions League, se non ti qualifichi per gli ottavi di finale, devi comunquealtre due partite. È vero che ci sono più squadre, ma non vuol dire che sia facile. E’ dura. Trascorro pochissimo tempo con la mia famiglia e i miei amici. La quantità di partite a cui siamo sottoposte è veramente spropositata“.: “treper” SportFace.