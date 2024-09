M5S Beppe Grillo contro Conte | la spaccatura che divide il Movimento

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024) IlCinque Stelle (M5S), fondato da, sta attraversando una delle sue crisi più gravi, tali da poter portare anche a una scissione. Le tensioni trae Giuseppe, ex presidente del Consiglio e leader attuale del M5S, si sono infatti intensificate negli ultimi mesi e stanno raggiungendo il culmine. Ilè spaccato al suo interno e la ricomposizione di un’unità reale non appare semplice. M5S in crisi di leadership La crisi attuale nasce da differenze profonde sulla visione politica e sulla gestione del partito., fondatore, garante e figura carismatica del M5S, ha sempre mantenuto unllo informale ma decisivo sul. Dal suo punto di vista, il M5S dovrebbe mantenere la sua natura di gruppo politico anti-establishment, focalizzato su riforme radicali e sul rifiuto delle tradizionali dinamiche di potere.