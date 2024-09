La vera tendenza è senza alcol

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 6 settembre 2024) La fine dell’estate concede ancora il calore dei suoi raggi accompagnati da folate di spensieratezza e desiderio di fermare il tempo. Si rimanda e un pò si teme, ma il momento di ripartire prima o poi arriva, per alcuni troppo presto, per altri l’attesa si allunga semplicemente di qualche giorno. Gli studenti si preparano a ricominciare la scuola, mentre chi si è preso una pausa dal lavoro ora ritrova la quotidianità lasciata in sospeso. La ripartenza, invece, è leggermente rimandata per quella piccola cerchia di persone che ha preferito staccare la spina a fine stagione, godendosi così l’aria più fresca e tranquilla, lontana dal turismo caotico. Si ricomincia, ognuno con i propri tempi, ma con una “regola” ben chiara e condivisa (quasi) da tutti: ricominciare sì, ma con lentezza erinunciare a quella coccola in più.