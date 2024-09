Joker | Folie à Deux Joaquin Phoenix ha convinto Lady Gaga a cantare male

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024)haa “” La prima di(qui la nostra recensione) si è svolta l’altro ieri alla Mostra del Cinema di Venezia, offrendo così la possibilità ai presenti di scoprire la storia d’amore tra Arthur Fleck/) e Harleen Quinzel (), con elementi musicali e omaggi alla Hollywood classica. Sebbene la maggior parte di questi numeri musicali non sia stata presentata nei trailer del film, i fan della decennale carriera dicome popstar non vedono l’ora di sapere come si esibirà nel film, ma decisamente non sarà come si aspettano. In una recente intervista con Vogue,hanno parlato di come lei abbia dovuto imparare a “” durante le riprese di, per far combaciare meglio l’energia di Harleen con la sua voce.