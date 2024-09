I modi sempre più diversi di utilizzare LinkedIn per il social engineering

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Oramai, se ne leggono di ogni tipo. Un tempo si basavano su falsi annunci di lavoro, oggi ne troviamo anche di sentimentali o basate sul furto d’identità. Quel che accadeva, un tempo, solamente attraverso Facebook, Instagram e le app di messaggistica istantanea (vedi Whatsapp e Telegram), oggi succede anche altrove, come testimonia l’aumento delle truffe su. Un fenomeno in costante crescita che deve far accendere il campanello d’allarme a chi utilizza questa piattaforma. A partire dalle aziende. LEGGI ANCHE > «Mi può mandare un piano marketing?». La truffa diche usa il brand di lusso Lancel Già due anni fa avevamo parlato di come oltre il 50% dei tentativi di truffa online (compresi anche gli attacchi informatici con l’invio di file contenenti malware) vedesse proprio income protagonista inconsapevole.