Fallou ucciso a 16 anni Il baby killer confessa | Volevo sapessero che non avevo paura

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bologna, 6 settembre 2024 – Il sangue in via Piave era troppo. Troppo per sperare che SerinSall si potesse salvare. Lo ha capito subito anche mamma Daniela, davanti a quell’asfalto rosso porpora. Il sedicenne, colpito con un fendente al cuore, è morto appena arrivato al pronto soccorso del vicino ospedale Maggiore. Una vita sacrificata al rancore del giovanissimo assassino, che affondando il coltello nel petto diha sfogato duedi frustrazioni e bullismo subìto. Colpendo però chi, di quei sentimenti, non aveva alcuna colpa. Cosa è successo Ricostruire cosa sia accaduto mercoledì sera in via Piave è una ferita che non smette di pulsare. Per la vittima, strappata alla gioia dell’adolescenza e all’amore della sua famiglia senza ragione; per l’aggressore, che a 16ha ipotecato per sempre la sua esistenza, incatenandola in una spirale d’odio.