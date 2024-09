Esclusivo TPI – Il caso mai risolto di Manuela Murgia i familiari a TPI | Aspettiamo giustizia da 30 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Luglio 2024, centro storico di Cagliari. Decine di nastri bianchi sventolano appesi a un albero di oleandro. Su di essi, sono riportati i nomi delle vittime di femminicidio in Sardegna. Tra loro, c’è anche quello di. Accanto, il numero che segna l’età che aveva quando è stata strappata alla vita: 16. La scomparsa4 febbraio 1995, Cagliari. In casaci si prepara per la giornata. E(chiamata da tutti), è una ragazzina di 16. Sta facendo colazione con un caffè latte. Elisabetta, sua sorella minore, la saluta prima di andare a scuola. Il padre della famiglia, il signor, sta riposando, è da poco rientrato dal lavoro che lo porta per molti giorni lontano da casa. La madre diesce per andare al lavoro, si porta dietro la nipotina che spesso si ferma in casa con le cuginette.Dopo poco, la signorarientra in casa.