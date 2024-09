Detenuto fugge da una finestra del bagno dell’ospedale di Sessa Aurunca era li per visita medica

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 6 settembre 2024). Undi 28 anni è fuggito dall’ospedale San Rocco, dove era stato condotto dalla polizia penitenziaria per unaambulatoriale. Si tratta di Denis Costel Strauneanu, nato in Romania nel 1996 e arrestato il 20 luglio del 2021 a Roma. Eranel carcere di Carinola per omicidio ed era in ospedale per sottoporsi a una radiografia. Da quanto ricostruito pare che sia riuscito a fuggire da unadi un; sulle sue tracce si sono subito messe le forze dell’ordine, che stanno setacciando i dintorni del presidio sanitario e le aree limitrofe.