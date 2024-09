Dal podio all’altare Olga dice sì al suo Gigi La coppia della scherma prepara le nozze da sogno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)che si dichiara ufficialmente acon tanto di anello. E Kharlan, in vacanza in California con il suo lui, chesì al suo Samele. E’ una (bella) storia quella tra i due atletiSef Virtus che ci riporta ai Giochi Olimpici. Si è sempre detto che Parigi è la città dell’amore, giusto? Gli atleti delle Due Torri hanno preso alla lettera questo antico adagio. Il primo a farsi avanti, in Francia, subito dopo aver conquistato l’argento nella pistola, è stato il giovane Federico Nilo Maldini (23 anni) che, tenendo fede a una promessa fatta proprio sulle pagine del Carlino – "in caso di medaglia chiederò a Carlotta di sposarmi" – si è subito spinto a fare la proposta definitiva alla ragazza con la quale è fidanzato da alcuni anni. Parigi e medaglie, verrebbe da dire.