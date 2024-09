C' è un problema con le palline | Vagnozzi allarme a poche ore dal match di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) L'allenamento di giovedì era per rilassarsi e preparare al meglio la sfida con Jack Draper (numero 25 Atp), con la voglia di prendersi il secondo Slam di stagione “approfittando” anche degli out di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Alexander Zverev, l'unico che poteva raggiungerlo al posto di numero uno al mondo.però non pensa ai calcoli, solo a fare bene, dopo essere uscito a fatica dalla positività per il caso Clostebol. Intanto il suo allenatore, Simone, ha parlato alla stampa italiana nelle precedenti ore: “Con Draper sarà dura — spiega coacha Flushing Meadows — dato che è uno dei giovani più promettenti del circuito. Lo conosciamo da tempo e ci aspettiamo una sfida piena di insidie. Ha avuto diversi infortuni negli ultimi anni che ne hanno rallentato la crescita.