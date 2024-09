Caso Sangiuliano-Boccia il vecchio leone Dc Mastella | Una mossa alla Hillary Clinton La moglie vada in tv e lo perdoni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Benevento, 6 settembre 2024 – È un veterano che ha vissuto le stagioni più tumultuose della Repubblica. La sua conoscenza delle dinamiche del Palazzo ne fanno un attento osservatore delle virtù, ma anche dei vizi che animano la politica italiana. “Non do consigli, ma se fossi ladifarei unache va in televisione e perdona il marito che l’ha tradita con la stagista Monica Lewinsky”. DCA10-19980126-WASHINGTON: US First Ladydelivers a speech promoting education as her husband US President Billlistens during an announcement 26 January at the White House in Washington, DC., who is embroiled in a scandal about an alleged affair with former White House intern Monica Lewinsky, vehemently denied the allegations saying, "I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.