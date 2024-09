Calenda ora detta le condizioni al Pd in Liguria E sono subito pernacchie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024) È la tattica usata da chi vuole farsi dire no. In un campo da calcio si usa il termine mandare la palla in tribuna. In politica invece si "spara" alto. Quello che sta facendo Carloin. Ovverore le(tre) al campo largo, sapendo che la "compagnia" di Andrea Orlando ha intenzioni completamente diverse e che quindi non lo prenderà in considerazione. Il leader di Azione ha riepilogato la sua posizione, parlando con il Secolo XIX, «Prima: le opere infrastrutturali che servono allasi devono fare. Seconda: niente campagna elettorale basata sul giustizialismo forcaiolo. Terza: avere una leale collaborazione istituzionale con il sindaco Bucci».