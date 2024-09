Altri due morti sul lavoro nel modenese e vicino a Salerno | un 77enne schiacciato da una balla di fieno e un 66enne caduto dall’alto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)due incidenti mortali sul. In un’azienda agricola di Castelnuovo Rangone, nel, un uomo di 77 anni è mortoda unadiall’interno del capannone dell’azienda agricola di famiglia, la F.lli Giberti. A trovare il corpo ormai privo di vita è stato uno dei fratelli. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Poco dopo sono arrivati la medicina dele i carabinieri di Vignola, che stanno effettuando accertamenti. Undi Nocera Inferiore () ha poi perso la vita a Nocera Superiore scivolando da un’impalcatura da un’altezza di due metri e battendo la testa. È morto in ospedale. Il cantiere è stato sequestrato e la Procura di Nocera Inferiore dovrà decidere se conferire l’incarico per l’autopsia.