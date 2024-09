Allora prima che mi incazz*… | la sfuriata di Del Debbio alle maestranze di Rete4

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nella puntata del 4 settembre 2024 di Dritto e Rovescio, trasmissione condotta da Paolo Delsu, si è verificato un acceso scontro tra il giornalista e la regia. Durante la trasmissione, con ospiti in studio Simona Malpezzi, Giuseppe Cruciani e Pietro Senaldi, Delha perso la calma a causa di problemi tecnici audio, esclamando: “che mi incazzi decisamente, lo dico alla regia: non si sente, va bene?”. La situazione è degenerata in pochi secondi, con il conduttore che ha continuato in tono minaccioso: “Se non risolvete, vengo io a quegli attrezzini che vanno su e giù e ci penso io. Poi spazzo anche lo studio.” Il candidato spieghi agli astanti il concetto di serenità. pic.twitter.com/NSpAsQRnJA— Massimo Falcioni (@falcions85) September 3, 2024 L’episodio ha riportato alla memoria altre note sfuriate del giornalista.