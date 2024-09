Verissimo tutti gli ospiti di sabato 7 settembre | attori ed ex Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 5 settembre 2024)tornerà in onda, condotto come sempre da Silvia Toffanin. Glidella prima puntata della nuova stagione sono stati annunciati in queste ore dalle pagine social della trasmissione di Canale 5.ci saranno i due ex gieffini convolati a nozze, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma anche Giulia Salemi che presto diventerà mamma, Beppe Fiorello presto protagonista di una soap Mediaset e per l’angolo soap turche l’attrice di Endless Love Ça?la Demir. L’attrice che interpreta Banu sarà a,aspettando solo che presto ci sarà Kaan Urgancio?lu,Hazal Filiz Küçükköse e Burak Özçivit,Silvia conto su di te#EndlessLove #pic.twitter.com/Ez4uO9kYQM — ???? (@perlettimyloves) September 5, 2024: le presentazioni dei nuovi