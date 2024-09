Tragedia sulla strada | muoiono un bambino e la zia incinta Grave la mamma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Undi 5 anni di nome Luca e sua zia Sabrina S. di 39 anni sono morti in un incidentele a Nettuno. Feritamente anche ladi 39 anni, sorella gemella di Sabrina. E' il bilancio del drammatico sinistro avvenuto ieri sera intorno alle 20:30 in via del Cervicione dove - per cause in corso di accertamento - due auto, un SUV Kia e una Mini Cooper che si sono scontrate, con la Kia che, dopo l'impatto, è finita contro un albero e poi un muro di cinta, vicino all' incrocio con via della Pineta. Per il piccolo e la zia - che era- non c'è stato nulla da fare: i due sono morti sul colpo. La sorella gemella di Sabrina, madre del, che si trovava a bordo dell'auto, è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma.