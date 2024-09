Steven Yeun in lizza per un altro ruolo nell' MCU dopo aver sfiorato Thunderbolts

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) La star di The Walking Dead potrebbe essere coinvolto in un progetto del Marvel Cinematic Universe.i rumor dello scorso anno, a gennaio è stato confermato chenon farà parte del cast die che ilal quale secondo i media era designato, Sentry, è stato assegnato a Lewis Pullman. Anche Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead, aveva confermato la scelta dei Marvel Studios di affidare ildi Sentry a, salvo poi essere smentito poco tempo. Nonostante sia stato molto vicino al, alla fine l'attore ha dovuto abbandonare il progetto. Una nuova opportunità Non è stato diffuso il motivo dell'addio adima