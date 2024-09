Roma la Fontana monumentale con il Mosè mal riuscito | ‘ridicolo’ e con un errore storico

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 5 settembre 2024) E’ una, da tutti conosciuta come ladel. Si trova a, a metà strada tra Piazza Barberini e la Stazione Termini, a lato di Piazza San Bernardo. E’ molto nota per la sua particolare storia che racchiude secoli attraverso cui ini hanno dato vita ad episodi di odio e amore, poesie e atti di vandalismo. Chi ha realizzato ladel? Domenico, fratello del famoso architetto Giovanni, a cui è attribuita anche la realizzazione delladell’Acqua Paola, ha lavorato al progetto delladel. Tuttavia, a causa della fretta, Papa Sisto V voleva vedere l’opera completata prima possibile, avvennero vari errori di progettazione ed è per tale motivo che laè stata presa di mira dal popolono tanto da essere vandalizzata in diverse occasioni.