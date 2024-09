Rebus Sant’Agostino Palestra inagibile e caos

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il ritorno sui banchi non rappresenta solo una spesa per i libri, ma anche una nuova routine e una serie di polemiche. La Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo ‘Ascoli Centro’, Valentina Bellini vive in prima persona la questione. Dirigente Bellini, ci sono dei problemi con la scuola appena costruita di? "Purtroppo inabbiamo problemi: c’è molta sporcizia e materiali di rimanenza dei cantieri, oltre che il pavimento rialzato. Saràfino a fine ottobre, così come anche il giardino, dove il prato è da rifare e ci sono altri scarti, tra cui dei water. Poi manca il portone, e l’ascensore". I problemi riguardano solo le strutture? "Dal punto di vista della gestione devo dire che ho notato un ritardo consistente rispetto a due o tre anni fa.