(Di giovedì 5 settembre 2024) 2024-09-05 20:47:12 Breaking news: Il capitano del Galles Aaronha smentito le voci di un suodopo aver saltato Euro 2024 con la sua nazionale. Il trentatreenne non è entrato in campo quando la sua squadra ha perso la finale dei play-off, alimentando il sospetto che il suo tempo sul grande palcoscenico possa essere giunto al termine. Ma il centrocampista del Cardiff ha dichiarato di avere in mente la Coppa del Mondo del 2026 e di credere di poter ancora raggiungere i massimi livelli tra due anni. Parlando prima della partita di Nations League contro la Turchia, ha detto: “Non mi è mai venuto in mente di fermarmi. Se non altro, mi entusiasma ciò di cui è capace questa squadra. “È stato difficile per me non salire e, si spera, provare ad aiutare la squadra a qualificarsi. “Quella era la cosa che mi stava logorando e sentivo che c’era qualcosa di incompiuto.