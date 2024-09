Perché mi inca… decisamente 4 di sera la furia Del Debbio | la ‘strigliata’ in diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Partenzafrizzante per “4 di”, la nuova trasmissione di approfondimento su Rete Quattro in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30. Alla seconda puntata del programma, condotto da Paolo Del, è subito scoppiato uno scontro tra il conduttore e la regia a causa di un disguido tecnico. “Il nuovo Emilio Fede?”. È uno dei messaggi che si leggono sotto il video, già diventato virale sui social. Centinaia di persone hanato la sta di Paolo Delandata in scena ladel 3 settembre. In studio si stava discutendo dello scandalo che ha coinvolto il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Oltre al pubblico a casa, Delha lasciato senza parole anche gli ospiti in studio. Intorno al tavolo con lui Simona Malpezzi, Giuseppe Cruciani e Pietro Senaldi. Leggi anche: “Incredibile, chi c’è davvero”.