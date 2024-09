Norvegia antidoping in tilt | controlli per giocatori morti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) – Calciatori chiamati a fare un testdecenni dopo la morte. E’ l’incredibile vicenda avvenuta indove l’agenzianazionale ha inavvertitamente selezionatomolti anni prima per svolgere dei test prima delle partite di Nations League. Tra iselezionati ci sono il capocannoniere della nazionale Jørgen Juve ed Einar Gundersen, considerati tra idi punta del calcio norvegese: Juve è morto è morto nel 1983 e Gundersen è mancato addirittura nel 1962. “Ieri abbiamo ricevuto la visita dell’agenzia”, ha detto il ct dellaStåle Solbakken in una conferenza stampa. Quando sono stati letti i nomi deiselezionati per i test, è rimasto sorpreso ed ha chiesto se si trattasse di una “candid camera”, riferendosi ad un possibile scherzo.