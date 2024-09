MotoGP – Pecco Bagnaia favorito cerca riscatto a Misano Martíne Márquez sono in agguato su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) - Roma, 05 settembre 2024 –La campagna di Spagna, in quel di Aragon, non è stata fruttuosa peril quale ha dovuto nuovamente cedere la leadership mondiale a Jorge Martín. Il due volte campione del mondo dellava così a caccia disul circuito di casa didove, nel weekend, è in programma il Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola., vincitore nel 2021 e 2022 sui tornanti romagnoli, sogna la tripletta davanti ai suoi tifosi: un'ipotesi decisamente realistica, secondo gli esperti, tanto che il successo del pilota torinese è offerto a 2,25 per la gara domenicale mentre si sale a 3,00 per la Sprint del sabato.dovrà guardarsi le spalle dai due grandi rivali della stagione, Jorge Martín e Marc