Micam calo di produzione per le aziende di moda di Marche ed Emilia Romagna

(Di giovedì 5 settembre 2024) Milano, 5 settembre 2024 – Legacy è la parola che rinnova il patto tra le manifestazioni dellaLineapelle,Milano, Milano Fashion&Jewels, MIPEL, The One Milano e Simac Tanning Tech che a settembre aprono la stagione fieristica a Fiera Milano. La concomitanza degli eventi sottolinea ancora una volta l'impegno nel fare sistema, dimostrando l'importanza fondamentale di unire filiere che condividono storia e valori. Il comparto dellaè un pilastro fondamentale non solo per l'economia italiana, ma anche per quella globale, rappresentando un settore di eccellenza che attrae buyer da tutto il mondo. Un comparto che sta attraversando una fase congiunturale caratterizzata da un tono estremamente negativo.