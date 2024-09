L’Under 21 azzurra a Latina contro San Marino | Savona l’unico volto nuovo è il 51 convocato di Nunziata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Prima tappa. Poi Stavanger. Nel rush finale del percorso di qualificazione agli Europei Under 21 del prossimo anno, la nazionale di Carminedeve prima gestire le energie nella sfida cuscinetto con Sanal Francioni (7-0 all’andata) e poi volare in direzione Norvegia per il big matchgli scandinavi, che hanno dodici punti, meno della Repubblica d’Irlanda, seconda a 13, e degli azzurrini, primi a quota 15 ma con una partita in più delle inseguitrici. Le nove vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde (senza contare i risultatile squadre classificate al sesto posto) si qualificano direttamente alla fase finale in programma dall’11 al 28 giugno 2025, mentre gli ultimi tre posti saranno in palio negli spareggi di novembre che vedranno protagoniste le altre sei seconde classificate.