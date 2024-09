LIVE Sinner-Medvedev US Open 2024 in DIRETTA | inizia il quarto che somiglia ad una finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.59 Per molti la partita odierna è unaanticipata. In effetti il vincitore troverebbe ai quarti il britannico Jack Drapet, mentre inuno tra Taylor Fritz e Frances TiafoeInsomma, sia persia per, sulla carta, oggi è lo scoglio più duro del torneo, fermo restando che poi nello sport tutto può succedere. 2.57 Buonanotte amici di OA Sport. Pochi minuti al via delditra Jannike Daniil. 02.46: Jessica Pegula ha vinto ildicontro Iga Swiatek, conquistando la sua prima semiSlam della carriera. Questo significa che a breve comincerà la sfida tra Jannike Daniil