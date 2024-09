La Valpolicella più alta e più autentica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 5 settembre 2024) Egle Capilupi è oggi ambasciatrice del brand aziendale Albino Armani che affianca stabilmente dagli anni Duemila. Egle e Albino si sono conosciuti e innamorati durante gli anni universitari a Bologna e da quel momento sono sempre stati insieme, in azienda e nella vita privata. Dotata di una naturale predisposizione per le relazioni umane, ha fortemente creduto in un approccio umanista al mondo del vino, rivelatosi prezioso per la creazione di rapporti commerciali solidi e basati sulla condivisione di valori coi propri clienti. Si occupa di mercati esteri strategici ed è impegnata sul fronte enoturistico concependo la wine experience in una forma ampia, che abbraccia la conoscenza dei paesaggi, dei territori e delle loro eccellenze. Da diversi anni Egle presta anche il nome a uno dei vini di punta aziendali: il pluripremiato Egle Valpollicella Superiore Doc.