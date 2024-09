La Puglia? E’ la ‘Mecca gay' | le parole di Jacopo Etro al New York Times

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Laè lagay'”. Parola di, stilista e figlio maggiore del fondatore dell’omonima casa di moda. In un’intervista al Newin cui ha presentato la sua dimora di Matino, in Salento, il creativo ha raccontato del suo legame con questa terra, di come l’abbia scoperta e di come essa sia un luogo dove la comunità LGBTQ+ trova accoglienza e libertà. “Per caso, questa è diventata una Mecca gay“, afferma, mentre sorseggia vino bianco nel suo giardino pugliese. La bellezza delle spiagge, i prezzi accessibili e la possibilità di scegliere ogni giorno il mare più calmo tra Adriatico e Ionio sono solo alcune delle attrattive che la regione offre. Ma c’è di più, secondo