Inzaghi e le rotazioni | 13 presenze fisse all’Inter e una risorsa da scoprire

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il potenziale della nuova Inter diè ancora inespresso per via della mancanza di novità rispetto alla passata stagione. Una di esse è finalmente pronta a farsi apprezzare in campo dopo aver scaldato la panchina in buona compagnia. E non sarà l’unica dopo la prima sosta MILANO – Sono tredici i calciatori utilizzati da Simonein tutte e tre le partite stagionali. Praticamente appena metà rosa. Entrando nei dettagli, il portiere Yann Sommer e dodici calciatori di movimento. Ne viene fuori una formazione-tipo con i primi due cambi sempre utilizzati dalla panchina. A quota dueil difensore Benjamin Pavard e l’attaccante Marko Arnautovic, risparmiati in Genoa-Inter. Stesso discorso per il capitano Lautaro Martinez, infortunato in occasione di Inter-Lecce. A due anche Denzel Dumfries, rimasto fuori in Inter-Atalanta.