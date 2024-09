Il crollo del sogno di Osimhen | dal Napoli al Galatasaray anatomia di un fallimento

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Victorsognava Real Madrid o Premier, ma è finito in Turchia. Ecco come il suo “piano perfetto” è andato in frantumi Victoraveva un piano. Rinnovo col, clausola da 120 milioni, e poi via verso Real Madrid, PSG o Premier League. Invece, si ritrova al. Come è potuto accadere? Il mercato 2024 si è rivelato un terremoto imprevisto. La Premier League, terrorizzata dalle sanzioni per il fair play finanziario, ha chiuso i rubinetti. L’Arabia Saudita ha frenato la sua corsa alle stelle. E così, il valore diè crollato. Il Real Madrid ha puntato tutto su Mbappé. Il PSG ha cambiato strategia, puntando sui giovani. In Inghilterra, il Liverpool si è spaventato dall’ingaggio richiesto, mentre il Chelsea segue una politica di contratti lunghi ma con stipendi contenuti. De Laurentiis, si è ritrovato sul tavolo offerte sempre più basse.