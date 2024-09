I dubbi sulla dinamica La pista investigativa | Beretta ha accoltellato e si è sparato da solo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) di NicolaPalma Un omicidio che rischia di innescare una pericolosa faida. Un delitto che sporca ancora una volta l’immagine già compromessa del mondo ultrà. La vittima è un nome che pesa: quello di Antonio Bellocco, 36 anni, condannato in via definitiva a 9 anni per associazione mafiosa e altri reati, alcuni aggravati. L’indagine che lo ha coinvolto nel 2013 si chiamava "Tramonto" e lo ha portato in cella da incensurato insieme ad altri esponenti della potente famiglia della Piana di Gioia Tauro. Nel maggio 2014, è arrivata la sentenza di primo grado, in abbreviato: 14 anni di reclusione.