Grande Fratello svelata l’identità di una concorrente Nip | è una gondoliera di Venezia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tra i concorrenti nip scelti da Alfonso Signorini per la prossima stagione delc’è laSara Pilla LaSara Pilla,Nip delResidente nel sestiere di San Polo, Sara ha 24 anni, è nata a, ed è cresciuta in una famiglia di gondolieri. È stata una delle prime donne ad ottenere la licenza nella città lagunare: fin da quando era bambina, suo padre Fabio l’ha portata con sé in gondola, trasmettendole la passione, portata avanti in precedenza anche dai suoi nonni. Tuttavia, Pilla ha anche un altro sogno nel cassetto: quello di lavorare come attrice, modella e cantautrice. Oltre ad aver frequentato il Liceo Musicale Marco Polo di, la giovane ha potuto infatti studiare canto a Milano e suona il flauto traverso e il pianoforte.