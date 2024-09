Gli attacchi di panico non sono più un tabù | a Pontedera al via il corso per gestirli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024.aperte le iscrizioni alla prossima edizione delper il “Trattamento non farmacologico di gruppo del disturbo di” al poliambulatorio di via Fleming a. Si parte il prossimo 21 ottobre ed è possibile iscriversi entro il 14 ottobre. Gli incontri saranno condotti da un medico psichiatra e da un infermiere dell’unità funzionale di salute mentale adulti. Ilsi articolerà in otto sedute di psicoterapia di gruppo, di due ore ciascuna, che si terranno ogni lunedì in orario 14.30-16.30. L’equipe di lavoro è composta dalla dottoressa Laura Pellegrini e dalle infermiere Moira Anichini e Evelyn Falciani.