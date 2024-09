Feste del Palio nella fase clou Concerto e cena propiziatoria Poi il mercato di Sant’Egidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) di Claudio Roselli Entrala rassegna delledeldella Balestra a , che ha già proposto la prima significativa novità delladei rioni, tenutasiserata di lunedì 2 settembre. Il dato positivo è costituito dal coinvolgimento delle associazioni cittadine: parliamo in questo caso delle rionali di Porta Romana e di Porta Fiorentina, la cui presenza è un significativo passo in avanti. Stasera è il turno del tradizionale "Propiziatorio del", un emozionante appuntamento musicale in programma alle 21suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. La serata sarà condotta da Michele Foni e vedrà la partecipazione della Società Balestrieri, della Filarmonica dei Perseveranti e del Coro Città di Piero.