Dybala il sogno sta per diventare realtà | Roma è stata la chiave

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arrivano splendide notizie per il fantasista argentino, la permanenza dinella Capitale èfondamentale per questo traguardo. Dopo 12 anni in Italia, questa sembrava essere l’estate che avrebbe portato via Paulodal Bel Paese e dal campionato di calcio italiano. Tuttavia, ad un passo dall’addio e oramai con la testa all’Arabia, l’argentino ha scelto di seguire il suo cuore e di rispettare la volontà della sua famiglia, che avrebbe preferito la permanenza in Italia. L’ex giocatore della Juventus è rimasto allaper essere ancora protagonista in Serie A, in Europa e con la sua Argentina. Nonostante un avvio di campionato complicato con la maglia giallorossa, infatti,è partito con la sua nazionale ed è pronto a scendere in campo questa notte contro il Cile per le qualificazioni al Mondiale del 2026.